تنبيه "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات جازان

تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جازان ومحافظات أبوعريش، وأحد المسارحة والدار بني مالك، والدرب، والريث، والعارضة، وبيش، وصبيا، وفرسان، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.