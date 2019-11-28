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قال: وصلنا لها بعد تخطيط وعمل وجهد متواصل

بالفيديو.. ولي العهد ينتهز زيارته للإمارات ويعلن شيئًا يهمها

انتهز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، زيارته الرسمية للإمارات، ورئاسته للوفد السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، أمس، وأعلن دعوة الإمارات لتكون ضيف شرف لقمة مجموعة العشرين 2020، التي تتولى السعودية رئاستها.



وقال ولي العهد خلال الاجتماع الذي رأس الجانب الإماراتي فيه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد: "عام 2020 هو عام الإنجاز للدولتين، ونحن على أعتاب احتضان فعالية دولية كبرى وصلنا لها بعد تخطيط وعمل وجهد متواصل برئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين 2020".



وأضاف ولي العهد: "أستغل هذه الفرصة لكي أعلن أن المملكة قد دعت الإمارات الشقيقة كضيف شرف في قمة مجموعة العشرين في السعودية".



وكانت السعودية قد تسلّمت قبل أيام قليلة رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، خلال اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة في مدينة ناغويا اليابانية.



