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الممثل الهندي كان قد نُقل لوحدة العناية المركزة في مستشفى بمدينة مومباي

دخل المستشفى أمس وأعلن الخبر اليوم.. وفاة نجم بوليوود عرفان خان

لفظ نجم بوليوود عرفان خان أنفاسه الأخيرة في المستشفى في مومباي، الأربعاء 29 أبريل، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 53 عامًا.



ونُقل الممثل الهندي إلى المستشفى مساء الثلاثاء 28 أبريل، وأُدخل وحدة العناية المركزة في مستشفى كوكيلابين في مومباي بعد إصابته بعدوى في القولون، إلا أنه توفي هناك؛ وفقًا لما أكده المتحدث باسم خان في بيان مقتضب.



ووفق "روسيا اليوم": كشف الراحل، في مارس 2018، في تدوينة على حسابه عبر "تويتر" نبأ إصابته بورم في الغدد الصماء العصبية، وهو نوع نادر من الأورام. ولكن بعد العلاج المكثف، تعافى بما يكفي لتصوير Angrezi Medium، آخر فيلم له، والذي تم وقف إطلاقه في مارس بسبب وباء فيروس كورونا.