منسوبو مصرف الراجحي بمكة يودعون "باشهاب" و"مفتي"

ودع منسوبو مصرف الراجحي في منطقة مكة المكرمة، مدير عام المنطقة إبراهيم باشهاب، ومدير فرع أجياد أسعد مفتي، بعد إحالتهما للتقاعد.

وكان منسوبو المصرف وفي مقدمتهم مدير المنطقة المكلف خالد الزهراني قد قدموا العديد من الهدايا القيمة لزميليهما اللذين أحيلا للتقاعد، وذلك في حفل وداعي حرص زملاء المحتفى بهما بالتواجد والمشاركة بمشاعرهم الأخوية الصادقة، بعد قرابة 25 عاماً من الزمالة في المصرف.



