منسوبو مصرف الراجحي بمكة يودعون "باشهاب" و"مفتي"

ودع منسوبو مصرف الراجحي في منطقة مكة المكرمة، مدير عام المنطقة إبراهيم باشهاب، ومدير فرع أجياد أسعد مفتي، بعد إحالتهما للتقاعد.

وكان منسوبو المصرف وفي مقدمتهم مدير المنطقة المكلف خالد الزهراني قد قدموا العديد من الهدايا القيمة لزميليهما اللذين أحيلا للتقاعد، وذلك في حفل وداعي حرص زملاء المحتفى بهما بالتواجد والمشاركة بمشاعرهم الأخوية الصادقة، بعد قرابة 25 عاماً من الزمالة في المصرف.


3

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441 11:57 PM

منسوبو مصرف الراجحي بمكة يودعون "باشهاب" و"مفتي"

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

0 1,173

ودع منسوبو مصرف الراجحي في منطقة مكة المكرمة، مدير عام المنطقة إبراهيم باشهاب، ومدير فرع أجياد أسعد مفتي، بعد إحالتهما للتقاعد.

وكان منسوبو المصرف وفي مقدمتهم مدير المنطقة المكلف خالد الزهراني قد قدموا العديد من الهدايا القيمة لزميليهما اللذين أحيلا للتقاعد، وذلك في حفل وداعي حرص زملاء المحتفى بهما بالتواجد والمشاركة بمشاعرهم الأخوية الصادقة، بعد قرابة 25 عاماً من الزمالة في المصرف.


الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020