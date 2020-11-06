الهند: 47638 إصابة جديدة و670 وفاة بكورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 47638 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و670 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 8411724 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 124985 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 7765966 حالة.