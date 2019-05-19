"ابن مساوي" يروي لـ "سبق" لحظات عصيبة أثناء إنقاذه من سيول وادي تيه

قال إن انتشار مقاطع الحادثة بشبكات التواصل أضرّ نفسيًا بأسرتي وأقاربي

أكد المواطن إبراهيم بن مساوي، الذي جرفته سيول وادي تيه بمحايل عسير، مساء أمس لـ"سبق" أن السيول دهمته أثناء عبوره الوادي ما أدى إلى جرف مركبته إلى أسفل مزلقان الوادي الخرساني لتغمر المياه المركبة.

وفي التفاصيل، قال "ابن مساوي" : اضطررت إلى الصعود على ظهر المركبة في محاولة للنجاة من الموت ، وعشت لحظات عصيبة قبل أن تهرع فرق الدفاع المدني لإنقاذي عبر الحبال وطوق النجاة والذي كان يمسك به رجال الدفاع المدني إلا أنني سرعان ما سقطت أسفل المزلقان ما تعذر معه إخراجي.

وأضاف: دفع الأمر إلى قيام المركبة التي كان الحبل مربوطًا بها إلى سحبي ما نجم عنه إصابتي بعدة إصابات متفرقة في الرأس ومختلف أجزاء جسمي.

وتابع: أحمد الله فلقد كُتب لي عمر جديد بعد أن توقعت أنني لن أنجو وشارفت على الهلاك.

وكانت السيول القوية التي شهدتها محافظة محايل مساء البارحة، قد جرفت المواطن ومركبته أثناء محاولته عبور أحد الأودية بالمحافظة، فيما لا تزال المركبة المنكوبة من طراز نيسان صني تقبع وسط الوادي الذي لا تزال مياه السيل تجري به إلى هذه اللحظة.

وأكد المواطن أن المقاطع التي تم تصويرها وانتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ لحظة احتجاز السيل له قد أضرّت بأسرته وأقاربه نفسيًا.

وطمأن "ابن مساوي" الجميع أنه بخير، مؤكدًا مغادرته مستشفى محايل العام بعد تلقيه العلاج إثر تعرضه لإصابات متفرقة.