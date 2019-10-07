بدرجة "مرتفع للغاية".. فرنسا تحذّر من خطر التعرض لهجمات إرهابية

بعد مقتل 4 من الشرطة على يد زميلهم.. وكاستانير: لا أخطط للاستقالة

رفعت الداخلية الفرنسية، صباح اليوم الاثنين 7 أكتوبر، درجات التحذير من خطر التعرض لهجمات إرهابية إلى "مرتفع للغاية"، بدلًا من "مرتفع".

وقال وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، في تصريحات لإذاعة "فرانس إنتر"، نقلتها وكالة "رويترز": "بعد حادثة مقتل 4 أفراد من الشرطة على يد زميل متطرف، نرفع درجات الحذر من الخطر الإرهابي من مرتفع إلى مرتفع للغاية".

وأضاف كاستانير: "أؤكد، ليس لديّ أي نية أو خطط للاستقالة، ونسعى بكل قوة للتصدي للخطر الإرهابي".

وتابع: "منذ عام 2003، تم منع حوالى 59 هجومًا إرهابيًّا، من قِبَل وحدات الشرطة، كان من بينهم 3 هجمات إرهابية منذ بداية العام الجاري 2019".

ورفض وزير الداخلية الفرنسي دعوات المعارضة لاستقالته يوم الأحد، لكنه أقر بأنه أهدر فرصًا كانت يمكن أن تمنع مقتل أفراد الشرطة الأسبوع الماضي.

وقالت النيابة العامة الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب، السبت: إن المعتدي الذي قتل أربعة أشخاص وجرح خامسًا يوم الخميس الماضي في باريس "يتبع فكرًا إسلاميًّا متطرفًا".

ولفت المدعي العام الفرنسي المتخصص في قضايا مكافحة الإرهاب، جان فرنسوا ريكار، في مؤتمر صحفي إلى أن "المعتدي كان يتبع فكرًا متطرفًا من الإسلام، لقد اعتنق الإسلام منذ قرابة عشرة أعوام، ومن خلال التحقيق اكتشفنا أنه كان على اتصال مع أشخاص يتبعون لتيارات سلفية".

وقام المعتدي ميكاييل آربون الذي يعمل موظفًا إداريًّا في مديرية شرطة باريس، بالاعتداء بالسلاح الأبيض على زملائه في نحو الواحدة ظهرًا (بالتوقيت المحلي لباريس)، يوم الخميس الماضي؛ مما أدى لمقتل ثلاثة عناصر شرطة وموظف في الإدارة بالإضافة لجرح شخص خامس.

ووضعت الشرطة زوجة المعتدي رهن التحقيق لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد، بعد أن تبين أنه أرسل لها رسالة قبل نصف ساعة من اعتدائه يقول فيها بالفرنسية: "الله أكبر، اتبعي طريق نبينا محمد واقرئي القرآن".

وتَسلمت النيابة العامة المختصة بقضايا الإرهاب، مساء أمس الجمعة، ملف التحقيق، بعد أن بيّنت التحقيقات أن الاعتداء يحمل دوافع إرهابية؛ نظرًا لتصرفات المعتدي السابقة للاعتداء.

وتشهد فرنسا، منذ عام 2015، العديد من الهجمات الإرهابية يتبناها متطرفون إسلاميون، وفي نوفمبر الماضي، أوقفت الشرطة الفرنسية 6 أشخاص من اليمين المتطرف، بتهمة التخطيط لمهاجمة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وشهدت عدة مدن أوروبية -على مدى السنوات القليلة الماضية- عدة حوادث إرهابية تراوحت ما بين الطعن، والدهس بالسيارات، وإطلاق النار، وأعلن تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في عدد كبير من الدول)، مسؤوليته عن العديد من تلك الحوادث.