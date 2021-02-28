"الحرس الوطني" تدشن مركز لقاح "كورونا" لمنسوبيها في الرياض

وجه وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، بتدشين مركز لقاحات كوفيد - 19 بالشؤون الصحية التابعة للوزارة ليتم من خلاله استقبال منسوبي وزارة الحرس الوطني.
وتضمن توجيه الأمير عبدالله بن بندر، بأن يكون المركز بطاقة استيعابية 2500 شخص لليوم الواحد، وهي كمرحلة أولى بمدينة الرياض.
بطاقة استيعابية 2500 شخص لليوم الواحد وهي كمرحلة أولى
وجه وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، بتدشين مركز لقاحات كوفيد - 19 بالشؤون الصحية التابعة للوزارة ليتم من خلاله استقبال منسوبي وزارة الحرس الوطني.
وتضمن توجيه الأمير عبدالله بن بندر، بأن يكون المركز بطاقة استيعابية 2500 شخص لليوم الواحد، وهي كمرحلة أولى بمدينة الرياض.