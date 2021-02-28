"الحرس الوطني" تدشن مركز لقاح "كورونا" لمنسوبيها في الرياض

بطاقة استيعابية 2500 شخص لليوم الواحد وهي كمرحلة أولى

وجه وزير الحرس الوطني الأمير ‫عبدالله بن بندر‬، بتدشين مركز لقاحات كوفيد - 19 بالشؤون الصحية التابعة للوزارة ليتم من خلاله استقبال منسوبي ⁧‫وزارة الحرس الوطني‬⁩.



وتضمن توجيه الأمير عبدالله بن بندر، بأن يكون المركز بطاقة استيعابية 2500 شخص لليوم الواحد، وهي كمرحلة أولى بمدينة الرياض.