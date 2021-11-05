تمويل المنازل للسعوديين يرتفع 17% بقيمة 113.6 مليار ريال حتى الربع الثالث

وفقاً للبنك المركزي السعودي "ساما"

واصل التمويل العقاري السكني خلال العام الجاري 2021 نموه مسجلاً تمويلات سكنية استفادت منها الأسر السعودية من بداية العام حتى الربع الثالث، ووصلت نسبة النمو في قيمة التمويل العقاري السكني حتى الربع الثالث 2021 أكثر من 17%، وبقيمة 113.6 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020 الذي سجّل 96.7 مليار ريال، مُقدمة من جميع المصارف وشركات التمويل.

وبحسب البنك المركزي السعودي "ساما": نما عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد خلال العام الجاري 2021 بنسبة 7% حتى شهر سبتمبر 2021 بتقديم 222,664 عقداً تمويلياً جديداً للأسر السعودية، مقارنة بما تحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي 2020 الذي سجل 208,505 عقود.

وتجاوز إجمالي عدد العقود التمويلية المقدمة خلال شهر سبتمبر 2021 الماضي 23,509 عقود مُقدمة من جميع المصارف والشركات التمويلية، بقيمة تجاوزت 12.6 مليار ريال.



وبلغت نسبة التمويل المقدم من المصارف 97% من إجمالي التمويل العقاري السكني، فيما شكل تمويل الفلل السكنية من إجمالي التمويل لشهر سبتمبر 77% محققاً قيمة 9.6 مليارات ريال، والشقق السكنية حوالي 19% بنحو 2.4 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية بقيمة 525 مليون ريال بنسبة 4% من مجموع التمويل السكني لشهر سبتمبر.

يُذكر أن العام الماضي 2020 سجّل نموًا قياسيًا يساوي إجمالي ما قُدم خلال 4 سنوات سابقة في عدد العقود بما يتجاوز 295,590 عقدًا بقيمة 140,7 مليارًا، وخلال 2019 بلغ التمويل العقاري معدلات تاريخية تجاوزت 3,5 أضعاف ما قُدم في 2018 بنحو 179,217 عقدًا بقيمة 79,1 مليارًا، فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50,496 عقدًا بقيمة 29.5 مليارًا، وفي 2017 قرابة 30,833 عقدًا بقيمة 21 مليارًا، وشهد 2016 توقيع 22,259 عقدًا تمويليًا بقيمة 17 مليارًا.