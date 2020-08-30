"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

قالت: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية وتستمر حتى 8 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات الجنوبية والشرقية للمنطقة والمراكز والقرى التابعة لها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد

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30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442 12:16 PM

قالت: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية وتستمر حتى 8 مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات الجنوبية والشرقية للمنطقة والمراكز والقرى التابعة لها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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