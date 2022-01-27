"فلكية جدة": القمر يعانق "قلب العقرب" فجر الجمعة

يرصد بسماء المملكة والوطن العربي

يرصد بسماء السعودية والوطن العربي قبل شروق الشمس صبيحة يوم غد الجمعة ببضعة ساعات اقتران القمر بنجم قلب العقرب باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي في مشهد مرئي بالعين المجردة.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إن قلب العقرب ألمع نجم ضمن نجوم العقرب، وهو نجم أحمر ضخم عملاق بحيث أن الشمس لا تعتبر شيئًا مقارنة به، حيث تبلغ كتلته 15 إلى 18 ضعف كتلة الشمس ويزيد نصف قطره على 448,793,612 كيلومترًا، لذلك لو كان قلب العقرب مكان الشمس فإن سطحه سيمتد إلى ما بعد مدار المريخ وقاطعاً تقريبًا 60% المسافة إلى كوكب المشتري.

ولفت أبوزاهرة، إلى أن قلب العقرب يبعد حوالي 550 سنة ضوئية عن الأرض، وعمره حوالي 12 مليون سنة فقط وهو في خريف عمره، والنجوم مثل قلب العقرب التي تكون في المراحل النهائية من حياتها تفقد كتلتها بسرعة، وهذا يؤدي إلى أن الغازات تتدفق بطريقة حلزونية حول النجم.

وتابع، أن النجوم ذات اللون الأحمر التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة نادرة إلى حد ما، في الواقع، كل النجوم الحمراء الساطعة التي نراها في سماء الليل بالعين المجردة هي إما عمالقة حمراء (مثل النجم الدبران) أو عمالقة ضخمة حمراء (مثل النجوم قلب العقرب و منكب الجوزاء).

وأكد أن اللون الأحمر لقلب العقرب يشير إلى درجة حرارة سطحه المنخفضة التي تبلغ حوالي 3,200 درجة مئوية، هذا على النقيض من درجة حرارة سطح الشمس 5,700 درجة مئوية ذات اللون الأصفر، والأمر يختلف عند مقارنة قلب العقرب مع نجم ساخن جدًا، مثل السماك الأعزل الأبيض المزرق الذي يتميز بدرجة حرارة سطح تبلغ حوالي 22,100 درجة مئوية.

جدير بالذكر أن قلب العقرب مثل كل النجوم يشرق مبكراً بأربع دقائق كل ليلة أو ساعتين مبكراً مع نهاية كل شهر، وذلك نتيجة لحركة الأرض حول الشمس، وبحلول شهر أكتوبر هذا النجم سيكون من العسير رؤيته في الأفق الجنوبي الغربي لوقوعه في ضوء شفق غروب الشمس.