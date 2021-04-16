الإمارات: 1843 إصابة جديدة بـ "كورونا" وتسجيل حالتَي وفاة

مجموع حالات الشفاء 476518 شخصاً

سجّلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1843 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 493266 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة حالتَي وفاة، وذلك بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1547 حالة.

وأشارت إلى شفاء 1506 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 476518 حالة.