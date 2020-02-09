ألمانيا تحتفل بعيد ميلاد "بيتهوفن" على طريقتها.. اقتربوا وشاهدوا

أطلقت حملة ترويجية للسياحة تزامناً مع الذكري الـ250 للفنان العالمي

يحتفل العالم بأعظم الفنانين العالميين الذين وضعوا مقطوعات فنية عالمية، وفي هذا السياق أطلقت ألمانيا، والتي تستقبل ما يزيد على 70 مليون سائح سنوياً، حملة ترويجية للسياحة بعنوان "اكتشف بيتهوفن"؛ وذلك تزامناً مع الذكرى الـ250 لميلاد الموسيقار العالمي لودفيغ فان بيتهوفن.

وتؤكد الرئيسة التنفيذية للمجلس الوطني الألماني للسياحة بيترا هيدورفير بقولها: "نفخر بأن ألمانيا هي الوجهة الثقافية الأولى في أوروبا، فنحن نستقبل 21.8 مليون مسافر من المهتمين بالثقافة، ونقوم بتعزيز مكانة ألمانيا المتميزة كوجهة سفر ثقافية وموسيقية.

وتزامناً مع ذكرى ميلاد بيتهوفن، فقد صنفت مدينة "بون" وهي مسقط رأس الموسيقار بيتهوفن، كواحدة من بين أكثر خمس مدن سيتم زيارتها على مستوى العالم في عام 2020."

وتستهدف ألمانيا أكثر من 50 سوقاً في جميع أنحاء العالم، ومنها السوق السعودية والخليجية والولايات المتحدة والصين واليابان، وذلك من خلال تقديم محتوى خاص وأنشطة وفعاليات للعلاقات التجارية عام 2020.

كما تعرض ألمانيا "صوراً حية" مع بيتهوفن، إضافة إلى موقع مصغر باللغات الألمانية والإنجليزية والفرنسية والصينية واليابانية، ويضم معلومات عن الذكرى السنوية لميلاد بيتهوفن، والعروض الخاصة بالسياحة الثقافية في المانيا.

يُذكر أن منطقة الخليج تعتبر ثالث أكبر سوق غير أوروبي مصدّر للزوار لألمانيا، بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية.