المكسيك: 3571 إصابة جديدة و266 وفاة إضافية بكورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 3571 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و266 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع ليبلغ 525733 حالة، وإجمالي الوفيات 57023.

وتشير الأرقام المعلنة إلى تراجع في أعداد الإصابات مع زيادة طفيفة في الوفيات؛ حيث سجلت الأحد 4448 إصابة بفيروس كورونا، و214 حالة وفاة.