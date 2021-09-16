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ناقشت عددًا من الملفات الرئيسية وصادقت على القوائم المالية للعام 2020م

"سواعد الشرقية" تعقد جمعيتها العمومية الرابعة وتنتخب مجلس إدارتها للدورة الثانية

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عقدت جمعية "سواعد" للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية، مؤخرًا، اجتماع الجمعية العمومية الرابع بحضور ممثلي مركز التنمية الاجتماعية بالدمام.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الرئيسية المدرجة في جدول الأعمال، من ضمنها المصادقة على القوائم المالية للعام 2020م؛ فيما انتخبت الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية لمدة أربع سنوات قادمة؛ إذ تم انتخاب 11 عضوًا من أصل 16 مرشحًا وهم:

1- فيصل بن عبدالله فؤاد أبو بشيت- رئيسًا للمجلس.

2- إبراهيم بن محمد آل الشيخ- نائبًا للرئيس.

3- فيصل بن خميس الدوسري- المشرف المالي.

4- سعود بن عبدالعزيز الأنصاري- عضوًا.

5- حمد بن محمد البوعلي- عضوًا.

6- سعدون بن خالد الخالدي- عضوًا.

7- عبدالرحمن بن سليمان السحيمي- عضوًا.

8- فواز بن محمد الدخيل- عضوًا.

9- سعد بن أحمد الغامدي- عضوًا.

10- علي بن عبدالرحمن اللهو- عضوًا.

11- محمد بن شلاع الناشري- عضوًا.

وفي ختام الاجتماع قدّم فيصل بن عبدالله فؤاد أبو بشيت، شكره لأعضاء المجلس السابق، على ما قدموه من جهد في دعم الجمعية خلال الدورة الأولى، كما رحّب بأعضاء المجلس المنتخب؛ متمنيًا للجمعية دوام التوفيق لخدمة المستفيدين.