"الأرصاد": رياح وسحب رعدية على المدينة المنورة

تشمل "الحناكية وبدر".. وتستمر حتى الـ 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية وبدر.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.