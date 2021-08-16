"الجدعان" يلتقي رجال الأعمال ومسؤولين في القطاع الخاص

يعزز التكامل بين القطاعَيْن الحكومي والخاص

نظّمت اليوم وزارة المالية، بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، لقاء افتراضيًّا لوزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان مع مسؤولي اتحاد الغرف وممثلي القطاع الخاص، بحضور رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان، وعدد من قيادات الاتحاد، ورؤساء مجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية بالمملكة، ورجال وسيدات الأعمال. وكان بصحبة الوزير عدد من القياديين بوزارة المالية.

في بداية اللقاء رحّب رئيس اتحاد الغرف بوزير المالية والحضور من ممثلي القطاع الخاص، مبينًا أن اللقاء يعزز التكامل بين القطاعَين الحكومي والخاص، وخصوصًا أنه يأتي في وقت يواصل فيه الاقتصاد السعودي نموًّا ملحوظًا رغم كل المتغيرات العالمية والآثار التي يعيشها العالم في ظل استمرار جائحة كورونا.

بدوره، رحّب وزير المالية بمسؤولي اتحاد الغرف التجارية وممثلي القطاع الخاص، مثنيًا على الدور الكبير الذي يضطلع به القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني، ومشيرًا إلى اهتمام الحكومة بتعزيز دور القطاع في الاقتصاد، وإتاحة المزيد من الفرص أمامه للتوسع والنمو والتشغيل، إضافة إلى تسهيل مناخ الأعمال، وإزالة المعوقات، مع الحفاظ على بيئة مستقرة تحفز النمو الاقتصادي على المديَين المتوسط والطويل.

واستعرض الجدعان مع ممثلي القطاع الخاص أهم التطورات المالية والاقتصادية، والتوجهات المستقبلية لتنويع الاقتصاد، وزيادة فرص القطاع الخاص، كذلك التوجه نحو الاستدامة المالية، إضافة إلى مناقشة رفع مطالبات القطاع، وتعامل الوزارة مع الجهات الحكومية لتسريع إجراءات الدفع، كذلك التطرق لسياسة الوزارة في استهداف توسيع الاقتصاد، ودور البرامج التي تقوم بها الحكومة في تحفيز وتمكين القطاع الخاص.

وفي ختام اللقاء استمع وزير المالية إلى عدد من مداخلات رؤساء مجالس إدارات الغرف التجارية ورجال وسيدات الأعمال حول القضايا ذات الصلة بالوضعين المالي والاقتصادي، مؤكدًا أهمية اتحاد الغرف السعودية والقطاع الخاص في المرحلتَين الحالية والمقبلة لمواكبة المتغيرات التي تستهدف تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص وفقًا لتطلعات رؤية المملكة 2030.