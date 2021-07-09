خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 53725 إصابة جديدة بكورونا و1639وفاة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، تسجيل 53725 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1639 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن البرازيل سجّلت حتى الآن 18 مليوناً و962762 إصابة منذ بدء الجائحة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 530179.