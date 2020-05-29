شاهد.. وزير الشؤون الإسلامية يتفقد عددًا من المساجد والجوامع بالرياض للتأكد من جاهزيتها

اطمأن على اكتمال الاستعدادات قبل إعادة فتحها الأحد القادم

قام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بعد ظهر اليوم الجمعة، بجولة تفقدية لعدد من المساجد والجوامع في مدينة الرياض؛ وذلك للوقوف على جاهزيتها لاستقبال المصلين استنادًا للأمر السامي الكريم المتضمن إعادة فتح المساجد أمام المصلين بجميع مناطق المملكة.

واطلع الوزير خلال الجولة التي شملت عددًا من الجوامع والمساجد في ضواحي مدينة الرياض على التجهيزات والاستعدادات التي قام بها فرع الوزارة بالمنطقة عبر شركات الصيانة والتشغيل والانتهاء من عمليات التعقيم والنظافة، وتوفير كل المستلزمات المطلوبة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله مع فتح المساجد.

وشدد خلال الجولة على أهمية تطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتوقي جائحة كورونا، وكذلك توفير الوسائل التثقيفية -بعدة لغات- في جميع الجوامع والمساجد؛ لتوعية المصلين بالعمل وفق تلك الإجراءات والتعليمات لضمان سلامتهم.

رافق الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ خلال الجولة مدير فرع الوزارة بمنطقة الرياض الشيخ سامي بن سليمان المشيقح، وعدد من مسؤولي الصيانة والتشغيل بفرع الوزارة، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام السعودية.

الجدير بالذكر أن الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وجّه كافة مديري فروع الوزارة بمناطق المملكة بالقيام بجوالات مماثلة للوقوف على عمل فِرَق الصيانة والنظافة والتشغيل بجميع مناطق المملكة، التي تعمل على مدار الساعة لتجهيز المساجد وتنظيفها وتعقيمها استعدادًا لاستقبال المصلين وفق منظومة عمل متكاملة بحسب التعليمات والإجراءات التي أقرتها الوزارة.

إثر ذلك عقد الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، مؤتمرًا صحفيًّا بهذه المناسبة شاركت "سبق" في تغطيته، وسوف توافيكم بتفاصيله.