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ورشة لتطوير السياسات شدد فيها "الوقاع" على الرصد.. و"الرويس": الأمن الفكري

انتماء يُعزز وتطرف يُكافح.. مختصان يؤطران لدور الإعلام في التعليم السعودي

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أكد المشرف العام على مركز الوعي الفكري بوزارة التعليم الدكتور مرزوق بن مطلق الرويس، على أهمية تعزيز مجالات الأمن الفكري من خلال وسائل الإعلام، وأن كل موظف يعمل في قطاع التعليم ويمثله يحمل على عاتقه مسؤولية تعزيز الانتماء لهذا الوطن المعطاء، والولاء لقيادته الرشيدة -حفظها الله-؛ كونه شريكاً أساسياً في الوقاية من العنف والتطرف.



وقال "الرويس"، خلال أعمال ورشة "تطوير سياسات وإجراءات العمل الإعلامي في التعليم" التي عُقدت الخميس بمقر وزارة التعليم: "يرتكز مركز الوعي الفكري على هدفين أساسيين؛ هما: تعزيز الانتماء الوطني، والوقاية من الأفكار المتطرفة".



وأشار إلى أن آلية العمل في المركز تعتمد على التهيئة الاستباقية من خلال البرامج والفعاليات المتخصصة للتوعية، وتعزيز الوعي الفكري داخل المؤسسة من خلال الاستقراء والتنبؤ لما قد يحدث من أفكار وسلوكيات منحرفة أو متطرفة، وحوكمة الشراكة مع مؤسسات المجتمع لتعزيز الأمن الفكري ضمن مجهود متعدد الوسائل والجهات.



وأضاف: "كلما كان لدى المؤسسة التعليمية إعلام قوي يستطيع أن يستقرئ ويتنبّأ بما يحدث من ترويج لأفكار مخالفة، ويسعى لمواجهتها؛ كان التحكم في محتوى الرسائل للتأثير في الرأي العام".



وأوضح أن المركز يسعى إلى الوصول للطالب وتوعيته، وتحصينه ذاتياً، إلى جانب المواءمة بين سياسات الدولة وإجراءات التنفيذ على مستوى الوزارة.



من جانبه أكد مستشار مركز الوعي الفكري الدكتور نايف الوقاع، على أهمية رصد الظواهر الفكرية قبل تحولها في التأثير على الصورة الذهنية للمؤسسة، مشدداً على الدور الإعلامي في مواجهة الأفكار المنحرفة والمتطرفة؛ بما يعزز الانتماء الوطني والهوية الوطنية.