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قال إن ما حدث نكبة لا نستطيع تجاوزها إلا بعزيمة وإصرار.. ولن يمرَّ دون حساب

رئيس الوزراء اللبناني يناشد الدول الصديقة الوقوف إلى جانب بلاده

ناشد رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب الدول الصديقة الوقوف إلى جانب لبنان لتداوي جراح شعبها.

وقال دياب في كلمة ألقاها مساء اليوم: إنها نكبة، لا نستطيع تجاوزها إلا بعزيمة وإصرار. وما حصل اليوم لن يمرَّ من دون حساب، وسيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن.