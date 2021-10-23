"قمة الشباب الأخضر".. خطوة نحو مستقبل العمل المناخي

ستناقش تطوير التعليم من أجل تدريب رواد الأعمال البيئيين الحاليين

تحتضن الرياض يوم غد الأحد، "قمة الشباب الأخضر" بوصفها منصة للتوعية بأهمية القضايا البيئية، ووضع السياسات الكفيلة بمعالجتها؛ حيث يسعى المشاركون في هذه القمة إلى صياغة مستقبل العمل المناخي في إطار أنشطة تفاعلية ونقاشات مكثفة.

وستتضمن هذه القمة ورش عمل تناقش مستقبل العمل المناخي، وتشكيل لجان تضم أبرز الشباب الناشطين، وتنفيذ أنشطة تعاونية معنية بسياسات المناخ، وجلسات علمية تتناول آليات الأخذ بزمام المبادرة، عبر قيادة الشباب العمل المناخي، والتحول إلى صناع تغيير.

وستتم مناقشة تطوير التعليم من أجل تدريب رواد الأعمال البيئيين الحاليين والمستقبليين، وأفضل الأساليب لزيادة الغطاء النباتي، بإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة على سبيل المثال لا الحصر، والحفاظ على الحياة البحرية، وخفض الانبعاثات الكربونية.