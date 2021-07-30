بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يزور جامع الملك فهد بسراييفو

وجّه بتزويده بسجاد فاخر على مساحة تتجاوز 4000 متر

زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم أمس، جامع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود بمدينة سراييفو بالبوسنة والهرسك، ضمن برنامج زيارته الحالية، حيث رافقه بالزيارة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة أسامة بن داخل الأحمدي، ومدير مركز الملك فهد الثقافي الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ والوفد السعودي المرافق له.

واستهلّ الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الزيارة بأداء صلاة الظهر بالجامع ولقاء إمام وخطيب الجامع ومؤذنه، كما تجول بمرافقه والذي يعد من أكبر الصروح الإسلامية بالبوسنة ومنطقة البلقان، حيث اطمأنّ على مستوى الخدمات التي يقدمها للمسلمين الذي يقصدون الجامع يومياً من داخل البوسنة وخارجها.

ووجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بفرش كامل الجامع والمصليات المرافقه له بالسجاد الفاخر والذي تبلغ مساحته 4000م، وفق أعلى المواصفات العالمية، كما وجّه بتكثيف البرامج العلمية والدعوية لنشر الوسطية والاعتدال وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي ونبذ الغلوّ والعنصرية والتطرف الذي ينافي قيم الإسلام دين المحبة والرحمة.

يشار إلى أن جامع الملك فهد يقع بقلب العاصمة البوسنية سراييفو والذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في عام 2000م، ويُعد واحداً من أكبر المشروعات الحضارية في منطقة البلقان، كما يُعتبر المسجد أكبر مسجد نفذته الهيئة السعودية العليا لمساعدة البوسنة والهرسك في جمهورية البوسنة والهرسك، في منطقة كثافة سكانية تزيد على 90 ألف نسمة في قلب العاصمة سراييفو بالبوسنة والهرسك.