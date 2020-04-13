"الصحة العالمية": 85% من مصابي "كورونا" في مصر تعافوا دون علاج

القاهرة فعّلت كل فرق الاستجابة السريعة في المحافظات كافة

أفاد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر جون جبور، اليوم الاثنين، بأن 85 في المائة من إصابات فيروس "كورونا" المستجد في مصر تعافوا دون علاج.

وذكر "جبور" في مؤتمر صحفي تابعته "سبوتنيك" أن مصر كانت من أول 4 دول في إقليم شرق المتوسط، التي استلمت الكواشف الطبية.

وأضاف أن مصر بادرت إلى تفعيل كافة فرق الاستجابة السريعة، في كل المحافظات، لأجل رصد الحالات الإيجابية وتتبع المخالطين، بغض النظر عن توزيعهم الجغرافي.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

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13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441 03:44 PM

القاهرة فعّلت كل فرق الاستجابة السريعة في المحافظات كافة

"الصحة العالمية": 85% من مصابي "كورونا" في مصر تعافوا دون علاج

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفاد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر جون جبور، اليوم الاثنين، بأن 85 في المائة من إصابات فيروس "كورونا" المستجد في مصر تعافوا دون علاج.

وذكر "جبور" في مؤتمر صحفي تابعته "سبوتنيك" أن مصر كانت من أول 4 دول في إقليم شرق المتوسط، التي استلمت الكواشف الطبية.

وأضاف أن مصر بادرت إلى تفعيل كافة فرق الاستجابة السريعة، في كل المحافظات، لأجل رصد الحالات الإيجابية وتتبع المخالطين، بغض النظر عن توزيعهم الجغرافي.

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