شرطة بيشة تقبض على مقيمتين لإيوائهما وتسترهما على مخالفتين لنظام أمن الحدود

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأن شرطة محافظة بيشة قبضت على مقيمتين من الجنسية الصومالية لإيوائهما وتسترهما على مخالفتين لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها، داخل إحدى الشقق السكنية في المحافظة، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالة المخالفتين لجهة الاختصاص، ومن آواهما إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و 999 و 996 في جميع مناطق المملكة.