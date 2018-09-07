وصول 491 ألف حاج للمدينة خلال موسم ما بعد الحج

نسبة إشغال الإسكان خلال يوم أمس بلغت 52 %

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة حتى يوم أمس، 491113 حاجاً، فيما بلغ إجمالي عدد المتبقين في المدينة المنوّرة 182402 حاج.

وكشفت الإحصائية اليومية التي أعلنتها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي في لجنة الحج بالمدينة المنوّرة أن عدد القدوم أمس، بلغ 37830 حاجاً، فيما غادرها لليوم نفسه 30058 حاجاً وبلغت نسبة إشغال الإسكان 52 %، بينما بلغ اجمالي الحجاج المراجعين لمراكز الرعاية الصحية وأقسام الطوارئ والعيادات بالمستشفيات 86444 حاجا.

وسجلت الإحصائية عدد الحافلات التي أقلت الحجاج لليوم نفسه 960 حافلة نقلت 37830 حاجاً، في حين بلغ عدد الحجاج الذين نقلوا عبر عربات النقل داخل ساحات المسجد النبوي 10142 حاجاً.