"تطوير المناطق الجبلية" بجازان توقع اتفاقية مع "ريفنا" لدعم الزراعة والسياحة

تتضمن إقامة مزارع نموذجية تساعد في نشر أفضل الممارسات الزراعية السليمة

وقعت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، ممثلة بمديرها العام محمد بن قاسم واصلي، مذكرة تفاهم مع جمعية السياحة الزراعية والريفية التعاونية "ريفنا"، ممثلة برئيس مجلس الإدارة راضي عبدالله الفريدي.

وتفصيلاً، تهدف المذكرة إلى دعم التنمية الريفية والزراعة والسياحة المستدامة، في جميع مناطق المملكة عامة، ومنطقة جازان خاصة، وذلك بإقامة مزارع نموذجية تساعد في نشر أفضل الممارسات الزراعية السليمة في الزراعة، وأفضل الطرق في الري، وتحقيق أفضل معدلات الإنتاج الزراعي والحيواني، والتعليم في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والحيوانية، ونشر ثقافة ومفهوم السياحة الريفية بين مزارعي منطقة جازان.