"الشريف" لرتبة عميد بالحرس الوطني

قلّد قائد الطب العسكري الميداني للقطاع الغربي بالحرس الوطني العميد ظافر بن أحمد القرني العميد طبيب الاستشاري علي بن عبدالله الشريف رتبته الجديدة عميدًا بحضور العميد طبيب الاستشاري زياد بن أحمد الزهراني.

ويتلقى "الشريف" التهاني والتبريكات بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة عميد.

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05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439 01:38 AM

"الشريف" لرتبة عميد بالحرس الوطني

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

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قلّد قائد الطب العسكري الميداني للقطاع الغربي بالحرس الوطني العميد ظافر بن أحمد القرني العميد طبيب الاستشاري علي بن عبدالله الشريف رتبته الجديدة عميدًا بحضور العميد طبيب الاستشاري زياد بن أحمد الزهراني.

ويتلقى "الشريف" التهاني والتبريكات بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة عميد.

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