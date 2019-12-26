دومة الجندل.. عدسة "النعمان" ترصد "الكسوف الحلقي" للشمس

مشهد مَهيب أخّرَ الدوام المعتاد بالدوائر الحكومية والمدارس

رصدت عدسة المصور الفوتوغرافي جلال النعمان، الكسوف الجزئي للشمس في محافظة دومة الجندل.

وأشرقت الشمس كاسفةً الساعة 7:14 بكسوف جزئي استمر لمدة 28 دقيقة، وانتهى في الساعة 7:44 في منظر مهيب.

وأخّر الكسوفُ الدوامَ المعتاد بالدوائر الحكومية والمدارس حتى انتهائه؛ لأسباب صحية؛ لما يمثله من خطورة على العينين في حال النظر إليه.

الكسوف الجزئي الكسوف الحلقي للشمس دومة الجندل

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26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441 11:34 AM

مشهد مَهيب أخّرَ الدوام المعتاد بالدوائر الحكومية والمدارس

دومة الجندل.. عدسة "النعمان" ترصد "الكسوف الحلقي" للشمس

مهنا التميمي

الرياض

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رصدت عدسة المصور الفوتوغرافي جلال النعمان، الكسوف الجزئي للشمس في محافظة دومة الجندل.

وأشرقت الشمس كاسفةً الساعة 7:14 بكسوف جزئي استمر لمدة 28 دقيقة، وانتهى في الساعة 7:44 في منظر مهيب.

وأخّر الكسوفُ الدوامَ المعتاد بالدوائر الحكومية والمدارس حتى انتهائه؛ لأسباب صحية؛ لما يمثله من خطورة على العينين في حال النظر إليه.

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الكسوف الجزئي الكسوف الحلقي للشمس دومة الجندل

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