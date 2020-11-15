#معنفات_مكة.. "بلاغات العنف الأسري": فريق وحدة الحماية باشر الحالة

المركز: المتابعة جارية مع المختصين لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء

أكد مركز بلاغات العنف الأسري أنه تمت مباشرة حالة تعنيف أب لبناته من قبل فريق وحدة الحماية الأسرية التابع لفرع منطقة مكة المكرمة.

وقال المركز اليوم عبر حسابه في "تويتر": إشارة لما يتم تداوله حول تعنيف أب لبناته، نوضح أنه جرت مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الأسرية التابع لفرع منطقة مكة المكرمة، والمتابعة جارية مع الجهات ذات الاختصاص؛ لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.