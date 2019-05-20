لوظائف عدة.. فتح باب القبول والتسجيل بالدفاع المدني

لخريجي الدبلوم الجامعية المتوسطة وكلية التقنية و"الثانوية"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة عريف، لخريجي الدبلوم الجامعية المتوسطة وكلية التقنية، أو ما يعادلها في تخصص (برمجة- دعم فني)، ووظائف جندي أول لخريجي دبلوم الجامعية المتوسطة وكلية التقنية، أو ما يعادلها في تخصص (إلكترونيات- اتصالات)، أودبلوم بعد الثانوية العامة لا يقل عن سنة في تخصص (طب الطوارئ، الإسعافات، التمريض)، ورتبة جندي لخريجي الثانوية العامة والثانوية الصناعية والفنية والتجارية أو ما يعادلها.

ويبدأ استقبال طلبات القبول يوم الأحد 21/ 9/ 1440هـ، وحتى يوم الخميس 25/ 9/ 1440هـ عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية على الرابط التالي:www.moi.gov.sa؛ على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويُستثنى من ذلك مَن نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وأن يكون المتقدم حسَن السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يقل عمر المتقدم عن 17 عامًا، ولا يزيد على 30 عامًا حسب بطاقة الأحوال وقت تقديم الطلب، وعلى أن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية وقت التقديم، ولا يقل طول المتقدم عن 168سم، وأن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية، وألا يكون المتقدم سبَق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب، أو موظفًا في جهة حكومية، ولا يكون متزوجًا من غير سعودية، ويشترط كذلك اجتياز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول، وتوفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها، مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قِبَل جهة الاختصاص، ويمكن الاطلاع على الوظائف المطلوب التعيين عليها، وشروط شَغلها عبر الرابط www.moi.gov.sa.