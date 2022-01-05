"ابن حثلين": النادي سيتعامل بكل حزم وصرامة ومن لا يتمتع بالروح الرياضية فليغادر الصياهد

"ابن رثوان": حققنا كأس النادي والشقح منافساتها حامية

أكد رئيس نادي الإبل المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الشيخ فهد بن حثلين، أن النادي سيتعامل بكل حزم وصرامة مع المخالفين، ولن يسمح لأيٍّ مَن كان بالتأثير على نجاح المهرجان وتميزه.

وقال "ابن حثلين": المهرجان ناجح بكل المقاييس، ولن يكون هناك أي تهاون في الصرامة مع أي مالك لا يتقيد بالتعليمات، سنطبق أقسى العقوبات حتى نحافظ على النظام ونجاح المهرجان الذي يرعاه خادم الحرمين وسمو ولي عهده أيدهما الله.

وقال: الملاك موعودون غدًا وبعد غد بديربيات قوية وحساسة جدًّا، لا تحتمل أنصاف الحلول، الفائز في المركز الأول مشارك واحد فقط، وليس هنالك خاسر في مهرجان يحمل اسم المؤسس -طيب الله ثراه- أرجو من إخواني المشاركين من لا يتمتع بالروح الرياضية أو عنده اعتراضات على اللجان بأن ينسحب من الآن.

وأضاف: من لديه ملاحظات وليس لديه روح رياضية في تقبّل النتائج فعليه المغادرة قبل المشاركة، وسنفتح له المجال بأخذ منقيته، وسنشرع له الأبواب.

من جانبه، أكد رثوان بن بداح بن رثوان الدوسري الحاصل على المركز الأول في التلاد والمركز الثاني في سيف الملك أن المنافسة في لون الشقح قوية جدًّا حضرت منقيات قوية نافست ورفعت مستوى الإثارة والتنافس.

وقال "ابن رثوان": حققنا كأس النادي، وفوزنا اليوم تأكيد على حضورنا القوي الذي يشهد له المهرجان، ونحمد الله على التوفيق، ونهدي هذا الإنجاز لجمهورنا الكبير.

وأضاف: نشكر قيادتنا الرشيدة على الدعم والرعاية لمهرجان الملك المؤسس الذي يعد أهم وأشهر مهرجانات الإبل في العالم، كما نشكر نادي الإبل على هذا التنظيم والتطور الرائع المستمر بقيادة الشيخ فهد بن حثلين، والمدير التنفيذي المهندس بندر القحطاني.