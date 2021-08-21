أمانة جدة تُغلق مستودعاً للأطعمة ومنزلاً شعبياً حولته عمالة لمعمل خياطة

في إطار تنفيذ حملة تستهدف رصد ومعالجة الظواهر السلبية بحي البغدادية

أغلقت أمانة محافظة جدة مستودعاً بحي البغدادية يُستخدم لصالح مطعم آسيوي ويفتقد لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية، كما أغلقت منزلاً شعبياً حولته عمالة وافدة إلى معمل للخياطة بحي البغدادية.

جاء ذلك ضمن الحملة الميدانية الموسّعة التي تنفذها أمانة محافظة جدة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أحياء البغدادية.

وقال مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس: الأمانة واصلت حملتها الموسعة على حي البغدادية لمعالجة المخالفات البلدية والظواهر السلبية في الشوارع وداخل المناطق السكنية.

وأضاف: الفرق الميدانية صادرت كافة الأدوات المستخدمة في الموقع، وتم استدعاء صاحب المستودع لإخلاء الموقع واتخاذ الإجراءات النظامية.

وأكد "الدقس" استمرار الجهود الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.