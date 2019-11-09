سحب رعدية تواعد العاصمة و"الأرصاد" تنبّه

حالة تصحبها رياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً يُفيد بنشاط للرياح السطحية وسحب رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الرياض.

ويشمل التنبيه "الدوادمي والعاصمة الرياض والمجمعة ورماح وشقراء"، ويبدأ الساعة 2 ظهر اليوم، وينتهي في العاشرة من مساء اليوم نفسه.