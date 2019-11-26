اختتام فعاليات معرض "الاتصالات والتكنولوجيا" بـ 7 توصيات

حضور كبير وتنافس قوى ومناقشات مثمرة استمرت على مدى 3 أيام

اختتمت فعاليات المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات "سعودي موبايل شو"، والمؤتمر السعودي الدولي للاتصالات بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وشهد المعرض على مدى الأيام الثلاثة التي عقد فيها، مشاركة واسعة من الجمهور من قطاع الأعمال للتعرف على الفرص الاستثمارية التي استعرضها المعرض خلال فعالياته.. كما شهد زيارة عديد من طلاب الجامعات السعودية الدارسين للتقنية، وذلك لاكتساب مزيد من الخبرات والتعرف على احتياجات سوق العمل في مجال التقنية.

وشارك القطاع الحكومي والشركات الكبرى بشكل واسع، إضافة إلى عدد من الشركات العالمية من دول مختلفة، للتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع تقنية المعلومات بالمملكة.

وعلى هامش المعرض أُقيمت فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للاتصالات الذي شهد مناقشات مثمرة في قطاعات مختلفة منها الصناعة الرابعة والطباعة الثلاثية الأبعاد والمدن الذكية.

كما أقيمت على هامش المؤتمر فعاليات يوم هواوي للمطورين الذي شهد إقبالاً واسعاً من المبرمجين والمطورين والشباب السعودي للمشاركة ضمن فعاليات المطورين التي تقيمها "هواوي".

وصدر عن المؤتمر عدد من التوصيات، منها: إنه مع إطلاق الجيل الخامس 5G رسمياً بالمملكة ستشهد جميع القطاعات تطوراً كبيراً في عملياتها التشغيلية التي تعتمد على تكنولوجيا تراسل البيانات حيث من الموقع أن تتم تغطية مالا يقل عن 35 % من المناطق المأهولة بالمملكة بالجيل الخامس قبل نهاية العام 2020، لافتة إلى أن تبني الجيل الخامس في المملكة بهذا الوقت بالتحديد هو عامل أساسي لتسريع عملية التحول الوطني وفق رؤية المملكة 2030.

وأفادت التوصيات بأن إحدى نقاط النجاح في المدن الذكية هو تبني تقنيات إنترنت الأشياء التي بدورها ستكون ذات فعالية قصوى بوجود السرعات العالية التي توفرها تقنية الجيل الخامس، لافتة إلى أن رحلة التحول الرقمي لا تقتصر على تقنية بحد ذاتها، لذلك يجب دمج واحتواء التقنيات المختلفة في قالب التحول الرقمي بناءً على إستراتيجية المنشأة، مشددة على أهمية العنصر البشري في رحلة التحول الرقمي، ومراعاة ذلك في تصميم خطة التحول الرقمي.

وأضافت، حيث إن الصناعة تعد ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد، فإن التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة سيقود اقتصاد المملكة ليكون من اقتصاديات العالم الكبرى، لافتة إلى أن نجاح الثورة الصناعية الرابعة يعتمد على مدى تبني التقنية، خصوصاً إنترنت الأشياء والجيل الخامس في مراحل العمليات التصنيعية والتشغيلية والإنتاجية كافة.

وفي هذا السياق أشار المدير التنفيذي للمشروع هاني الشاذلي؛ إلى أن المعرض والمؤتمر المصاحب له شهدا حضوراً متنوعاً بين المهتمين بصناعة التقنية والعاملين بها ؛ للتعرف على احدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة وأبرز الفرص الاستثمارية في المجال في ظل مشاركة عديد من الجهات الحكومية وكبريات الشركات المحلية والعالمية وهو ما يعكس بدوره قوة المعرض.