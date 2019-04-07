وزارة الدفاع تفتح بوابة القبول للتقديم على رتبة "جندي"

في قوة الأمن والحماية الخاصة لحملة الثانوية العامة والتجارية

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم، فتح بوابة القبول للتقديم على رتبتَي "جندي" و"جندي أول" في قوة الأمن والحماية الخاصّة بوزارة الدفاع لحملة الثانوية العامة والتجارية، وذلك يوم الإثنين الموافق (1440/08/03هـ).

قال الوزارة: على الراغبين في التقديم زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات التقديم والقبول tajnid.mod.gov.sa علماً بأن الطول المطلوب لا يقل عن (178 سم).