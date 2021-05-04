"سكني" يطلق 5 مخططات جديدة في العلا وعفيف

يتيح حجزها إلكترونياً ضمن إجراءات سهلة وميسرة

أعلن برنامج "سكني" عن إضافة خمسة مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية ضمن المخططات السكنية المتاحة للحجز، ليصل إجمالي المخططات التي طرحت عبر "سكني" إلى 223 مخططاً توفّر أكثر من 180 ألف أرض.

ويستمر البرنامج في طرح المزيد من المخططات ضمن الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي يتيح حجزها إلكترونياً ضمن إجراءات سهلة وميسرة.

ودعا الراغبين في الاستفادة من هذه الخيارات إلى زيارة موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني لاستكمال كافة الإجراءات.

وذكر برنامج "سكني" أنه فعَّل الحجز الإلكتروني لـ 5 مخططات جديدة موزعة على منطقتي الرياض والمدينة المنورة، حيث أضاف "سكني" 4 مخططات في محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة هي مخططات "المحاش الشمالي" و "و/834"، و "و/930" و" الميدان"، إضافة إلى مخطط "صوية" في محافظة عفيف بمنطقة الرياض.

وأتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" في وقت سابق خاصية اختيار المخططات السكنية بالدخول إلى صفحة الحلول السكنية والضغط على خيار "الأراضي السكنية" وتحديد موقعها وفق رغبات المستفيدين واحتياجاتهم أو الدخول على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map ، تمهيداً لإصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

وأشار البرنامج إلى أن ذلك يأتي في إطار استمراره وسعيه الدائم لاستحداث حلول إلكترونية تساعد في تسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تملك الأراضي والاستفادة من خيار "البناء الذاتي" عبر تطبيق الأجهزة الذكية لتوقيع العقد إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الفروع، بالإضافة إلى خدمة اختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي "البناء الذاتي" وإصدار رخص البناء إلكترونياً عبر تطبيق "سكني" بهدف تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم ورفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.