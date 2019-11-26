توقعات بنمو مبيعات التجزئة الإلكترونية وزيادة في معدلات تصفح المستخدمين

خلال خصومات الجمعة البيضاء..73٪ من المشترين الدائمين يتفاعلون مع الإعلانات

من المتوقع أن تصل مبيعات التجزئة الإلكترونية، ومعدلات التصفح من قبل المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى ذروتها مرة أخرى خلال موسم الجمعة البيضاء هذا العام.



وأكدت بيانات صادرة عن تقرير لشركة كريتيونمو معدلات التصفح والمبيعات الإلكترونية بنسبة وصلت إلى331٪ يوم 23 نوفمبر من العام الماضي؛ بينما تشير التوقعات إلى نمو مماثل خلال موسم الجمعة البيضاء الموافق 29 نوفمبر من العام الجاري. علاوة على ذلك، ارتفع معدل التحويل اليومي للشراء بما يزيد عن 62٪ خلال نفس الفترة. وارتفع معدل المبيعات والتصفح كل ساعة أيضًا بنسبة تزيد عن 443٪ خلال يوم الجمعة البيضاء و 160٪ في يوم "اثنين الإنترنت"الماضيين على التوالي.



وأظهرت البيانات أيضًا أن مبيعات الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية بلغت ذروتها على مدار الساعة خلال يوم الجمعة البيضاء واثنين الإنترنت الماضيين.

وفيما تستعد متاجر الإنترنت لمواكبة هذه الطفرة، تتنبأ كريتيو بأن المتسوقين سيقومون بالحصول على احتياجاتهم من أكثر من منصة تجزئة واحدة. لذلك، يتعين على العلامات التجارية في المنطقة زيادة إيراداتها خلال الربع الأخير من العام الجاري، عبر حملات تعزز زخم ظهورها على مواقع شركاء التجزئة الرئيسيين في وقت مبكر. ومن أجل ذلك، تقدم كريتيو أفضل النصائح للعلامات التجارية لتحقيق أقصى استفادة من المبيعات على صعيد المنطقة خلال الجمعة البيضاء:

1- الظهور الإلكتروني الدائم للبقاء في صدارة المنافسة:



تزداد حدة المنافسة بين العلامات التجارية مع اقتراب موسم الجمعة البيضاء؛ لذلك، يعد التواجد في أعلى صفحات البحث خلال فترة الذروة الترويجية، مفتاح النجاح في أي فئة؛ وتحقق الصفحة الأولى من نتائج البحث على مواقع البيع بالتجزئة 90٪ من إيرادات المتجر. بالإضافة إلى ذلك، فإن أفضل 10 منتجات مدرجة في تلك الصفحة تدر ما بين 25-30٪ من الإيرادات؛ وفقاً لبيانات كريتيو (المصدر: https://www.criteo.com/insights/retail-media-holiday-trends-2019/).وخلال هذه المواسم؛ يتسابق المتسوقون على الشراء، لذلك فليس من المهم فقط أن تكون العلامات متواجدة فقط في الصفحة الأولى من نتائج البحث، ولكن من الأفضل أن تكون في المراكز العشرة الأولى.



2- تذكّر أن التسوق الإلكتروني يبدأ مبكراً



يبدأ العديد من المشترين في البحث عن المنتجات عبر الإنترنت في وقت مبكر، وذلك خلال قيامهم بالاطلاع على الآراء أثناء وجودهم في المتاجر.

ووفقاً لبيانات كريتيو، فإن حركة مرور المستخدمين على مواقع المتاجر الإلكترونية تشهد زيادة كبيرة في أوائل شهر نوفمبر، أو حتى قبل ذلك، وتستمر في الإرتفاع حتى موسم الأعياد. وفي المتوسط، يقضى المشترون حوالي 40% - 60% من وقتهم في التفاعل مع المنتج قبل الشراء. ومن المهم أن تتواجد العلامات التجارية على الإنترت في هذا الوقت، حيث يكون المستهلكون في مرحلة تكوين الآراء حول المنتجات.



3- يميل المشترون للتفاعل مع الإعلانات قبل موعد الشراء الفعلي:



يميل المشترون المنتظمون الذين يمكن تعريفهم بأنهم من يقومون بالشراء إلكترونياً من متجر ما خلال شهر أكتوبر إلى التصفح بغرض الشراء في وقت مبكر من شهر نوفمبر أو قبل ذلك. ووفقاً لبيانات كريتيو، فإن 73٪ من المشترين المنتظمين يتفاعلون مع الإعلانات قبل مواسم التسوق الرئيسية مثل الجمعة البيضاء أو اثنين الإنترنت. ومن المحتمل أن ينتظر المشترون القناصون للفرص - الذين يمكن تعريفهم بأنهم من لم يقوموا بالشراء خلال أكتوبر- مواعيد المواسم الرئيسية لاتخاذ قرارات الشراء.



ومع احتدام المنافسة ونمو معدلات التصفح في شهر نوفمبر، فمن المهم أن تبدأ العلامات التجارية في المنطقة في التواجد على مواقع شركاء البيع بالتجزئة في وقت مبكر من أجل التأثير على قرارات العملاء قبل فترة الذروة، وجذب المشترين المنتظمين في وقت مبكر.