"تحريات رابغ" تطيح بـ5 آسيويين يديرون وكرًا لتصنيع الخمور وترويجها

الشرطة تحفظت عليهم وأحالت ملف القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص

أحالت شرطة محافظة رابغ خمسة وافدين للنيابة؛ اتخذوا منزلاً شعبيًّا تابعًا لإحدى شركات المقاولات وكرًا لتصنيع الخمور وترويجها.

وتفصيلاً، وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، تلقى البحث الجنائي في شرطة رابغ بلاغًا، يفيد بوجود مصنع خمور داخل منزل شعبي تابع لسكن عمال تابع لشركة مقاولات.

وعند الانتقال إلى الموقع، وبعد التأكد من صحة المعلومات، تمت مداهمة الموقع، وأسفر ذلك عن القبض على خمسة وافدين (شخصان من الجنسية الفلبينية وثلاثة أشخاص من الجنسية السريلانكية)، وتم العثور على كميات كبيرة من الخمور، وأدوات مستخدمة لتصنيع الخمور ومن ثم ترويجها.

وتحفظت شرطة رابغ على الجناة، وتم إعداد محضر بالواقعة، ثم أحالت كامل ملف القضية للنيابة العامة لإكمال اللازم بحكم الاختصاص.