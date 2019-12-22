اتحاد القدم يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع نظيره الإيطالي

لتنفيذ عدد من البرامج وتبادل الخبرات الإدارية والفنية

وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الأحد اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد الايطالي لكرة القدم، وذلك تزامناً مع إقامة مباراة السوبر الإيطالي التي جمعت فريقي لاتسيو ويوفنتوس على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

ووقع الاتفاقية أمين عام الاتحاد السعودي إبراهيم القاسم والرئيس التنفيذي للاتحاد الإيطالي ماركو برونيلي، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

وتنص الاتفاقية الموقعة على تنفيذ عدد من البرامج المشتركة بين الاتحادين والآليات المناسبة لتطوير الكوادر الإدارية والفنية، وتبادل مختلف الخبرات في مجال كرة القدم.

كما عقد اجتماع على هامش التوقيع تم خلاله مناقشة الآليات المناسبة لتفعيل وتنفيذ الاتفاقية بما يخدم الطرفين.