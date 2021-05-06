"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان

تصحبها رياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي لتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات "الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب".

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ9 مساءً.

المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية

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06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442 01:58 PM

تصحبها رياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي لتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات "الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب".

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ9 مساءً.

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