"لجنة الأفلاج" تدشّن انطلاقة فريق "إسناد التطوعي"

لمساعدة واستضافة السالمين من الحوادث بالمحافظة

دشنت لجنة تنمية الأفلاج، مساء أمس، انطلاقة أعمال فريق إسناد التطوعي التابع للجنة.

وأشاد رئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان خلال كلمته في الحفل، بتضافر الجهود وتسجيل العديد من المتطوعين في فريق إسناد التطوعي، والانطلاقة الفعلية للفريق في مساعدة أصحاب الحوادث المرورية التي يتزامن وقوع حوادثهم بالمرور بالمحافظة، والوقوف معهم واستضافتهم ومتابعة إنهاء إجراءاتهم المتعلقة بالإدارات الحكومية بالمحافظة.

وثمّن الحبشان للمحامي الدكتور محمد الجذلاني تبرعه بـ٢٧ ألفًا لاستضافة السالمين من الحوادث، كما أشاد بدور أبناء محمد العاتي في تسخير شققهم الفندقية لاستضافتهم.

من جهتهما أشاد مدير مركز التنمية بالأفلاج معجب الكبيري، ومدير مستشفى الأفلاج الأخصائي أول فالح الدوسري خلال مراسم التدشين بمبادرات لجنة الأفلاج الاجتماعية وأعمالها التطوعية المستمرة.