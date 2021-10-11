عودة "حمدالله" تعزز أوراق النصر .. قبل موقعة الوحدة "آسيويًا"

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الاثنين ، مشاركة المغربي عبدالرزاق حمدالله، تحضيرًا لمواجهة الوحدة الإماراتي ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا، السبت الـ16 من أكتوبر الجاري.

وشارك هداف النصر في المران بعد أن غاب عن حصة، الأحد، إثر ظرف صحي منعه من المشاركة، قبل أن يعود سريعًا إلى الاستعدادات للمحطة القارية المنتظرة.



كما شهدت التدريبات النصراوية مشاركة الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف بعد فراغه من تمثيل منتخب بلاده خلال أيام فيفا.