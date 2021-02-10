"الجاسر": تشغيل القطار بالقريات مارس العام القادم.. شحن سيارات لأول مرة بالمملكة

أعلن عن البدء في أعمال إصلاح المناطق المتضررة من السكة وفق أعلى معايير السلامة

قال وزير النقل صالح الجاسر: يسرني الإعلان أن مارس العام القادم سيكون موعداً لتشغيل خدمة القطار بالقريات، بما في ذلك تقديم خدمة شحن السيارات بالقطارات لأول مرة في المملكة.

وأضاف "الجاسر": لقد تم البدء في أعمال إصلاح المناطق المتضررة من السكة، وسنتابع تنفيذها وفق أعلى معايير السلامة والجودة.