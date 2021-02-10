"الجاسر": تشغيل القطار بالقريات مارس العام القادم.. شحن سيارات لأول مرة بالمملكة

قال وزير النقل صالح الجاسر: يسرني الإعلان أن مارس العام القادم سيكون موعداً لتشغيل خدمة القطار بالقريات، بما في ذلك تقديم خدمة شحن السيارات بالقطارات لأول مرة في المملكة.
وأضاف "الجاسر": لقد تم البدء في أعمال إصلاح المناطق المتضررة من السكة، وسنتابع تنفيذها وفق أعلى معايير السلامة والجودة.وزير النقل صالح الجاسر
أعلن عن البدء في أعمال إصلاح المناطق المتضررة من السكة وفق أعلى معايير السلامة
قال وزير النقل صالح الجاسر: يسرني الإعلان أن مارس العام القادم سيكون موعداً لتشغيل خدمة القطار بالقريات، بما في ذلك تقديم خدمة شحن السيارات بالقطارات لأول مرة في المملكة.
وأضاف "الجاسر": لقد تم البدء في أعمال إصلاح المناطق المتضررة من السكة، وسنتابع تنفيذها وفق أعلى معايير السلامة والجودة.