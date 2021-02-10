"الجاسر": تشغيل القطار بالقريات مارس العام القادم.. شحن سيارات لأول مرة بالمملكة

أعلن عن البدء في أعمال إصلاح المناطق المتضررة من السكة وفق أعلى معايير السلامة

قال وزير النقل صالح الجاسر: يسرني الإعلان أن مارس العام القادم سيكون موعداً لتشغيل خدمة القطار بالقريات، بما في ذلك تقديم خدمة شحن السيارات بالقطارات لأول مرة في المملكة.

وأضاف "الجاسر": لقد تم البدء في أعمال إصلاح المناطق المتضررة من السكة، وسنتابع تنفيذها وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

وزير النقل صالح الجاسر

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10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442 03:51 PM

أعلن عن البدء في أعمال إصلاح المناطق المتضررة من السكة وفق أعلى معايير السلامة

"الجاسر": تشغيل القطار بالقريات مارس العام القادم.. شحن سيارات لأول مرة بالمملكة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال وزير النقل صالح الجاسر: يسرني الإعلان أن مارس العام القادم سيكون موعداً لتشغيل خدمة القطار بالقريات، بما في ذلك تقديم خدمة شحن السيارات بالقطارات لأول مرة في المملكة.

وأضاف "الجاسر": لقد تم البدء في أعمال إصلاح المناطق المتضررة من السكة، وسنتابع تنفيذها وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

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