ضبط شخصين داخل محمية الوعول.. مناظير وكاميرا وسلاح مخفي

أعدّ محضر مخالفة وسلم إلى مركز شرطة الحريق لاتخاذ اللازم

ضبطت قوة الحماية بمحمية الوعول بحوطة بني تميم، وبمساندة الجهات الأمنية بالحريق، شخصين داخل نطاق المحمية وبحوزتهما مناظير "درابيل" وكمرة احترافية، كما عثر على سلاح ناري تم إخفاؤه.

وكانت مصادر "سبق" علمت أنه أثناء قيام مشرف عام قوة الحمايه بمحمية الوعول بجولة ميدانية وبرفقته ثلاثة من أفراد قوة الحماية، اتضح دخول أثر سيارة إلى شعيب الخضر بمحافظة الحريق، وبعد تقصي الأثر تم مشاهدة السيارة من نوع جيب شاص موديل 16 وسماع صوت بندق على الماء بآخر شعيب الخضر.

وبعد الانتظار عند سيارة المخالفين تم حضور شخصين يحملان "درابيل" ناظور وكاميرا تصوير احترافي من نوع كانون، وبعد أخذ أقوالهما اتضح أنهما أخفيا سلاحهما في الجبل.

وكشف المصدر عن أنه تم الاتصال على دوريات الحريق، وعلى الفور تم حضورهم.