"الصحة": تسجيل 1277 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1080 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021، تسجيل 1277 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 495309 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1080 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 475448 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7907 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11954 والحالات الحرجة 1363 حالة.