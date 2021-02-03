وظائف شاغرة في "الطيران المدني" بالرياض.. هنا الشروط

بمسميات ومهام مختلفة لحملة المؤهلات المناسبة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، طرح عدد من الوظائف في العاصمة الرياض، لحملة المؤهلات المناسبة في المجالات المطروحة.

وتضمّنت الوظائف المعلنة: وظيفة بمسمى مفتش مرافق في مطار الملك خالد الدولي بخبرة من 7 إلى 10 سنوات، ووظيفة كبير مفتشين في مطار الملك خالد الدولي بخبرة 3 سنوات في مجال التفتيش على المرافق، ووظيفة أخصائي الجدولة والخانات الزمنية، وأخيرًا وظيفة بمسمى كبير أخصائيي الجدولة والخانات الزمنية، بشرط توفر خبرة من 3 إلى خمس سنوات لكليهما.

ويمكن للراغبين زيارة الموقع الإلكتروني والاطلاع على الشروط والمهارات المطلوبة لشغل أي من تلك الوظائف عبر الرابط:

https://careers.gaca.gov.sa/ar/job-search-results/