مركز الملك سلمان الاجتماعي يحتضن فعاليات للمرأة والطفل في موسم عيد الرياض

يستضيف المهرجان النسائي ومسرحيتَيْ "المصرقعة" و"براعم نت"

يحتضن مركز الملك سلمان الاجتماعي العديد من الفعاليات المتنوعة الموجهة للمرأة والطفل، بتنظيم من أمانة منطقة الرياض ضمن برنامج احتفالات موسم عيد الفطر المبارك لهذا العام.

ويستضيف المركز خلال أيام العيد الثلاثة المهرجان النسائي، والمسرحية النسائية الكوميدية "المصرقعة"، ومسرحية الأطفال "براعم نت"، إلى جانب فعاليات الرسم على الوجه، والرسم الحر، والتلوين، ونقش الحناء، والمشغولات اليدوية.

وتشهد فعاليات موسم العيد في مركز الملك سلمان مشاركة عدد من الجمعيات الإنسانية التي ستعرِّف الزوار بخدماتها وأنشطتها المجتمعية، إضافة إلى مشاركة سفارات دبلوماسية بعروض فلكلورية مستوحاة من بلدانها، وذلك من الساعة الـ5:30 مساء حتى الـ11 ليلاً.

وقال المدير العام للخدمات الاجتماعية المشرف على فعاليات العيد بأمانة منطقة الرياض، المهندس فهد بن حسين السبيعي: حرصت الأمانة على توفير فعاليات موجهة للمرأة والطفل، تراعي جانب الخصوصية؛ لذا تنظِّم الأمانة في مركز الملك سلمان الاجتماعي هذا التنوع في الفعاليات تلبية لرغبة مختلف شرائح المجتمع، وبأجواء احتفالية تنسجم مع موسم العيد.

وتأتي فعاليات مركز الملك سلمان الاجتماعي ضمن برنامج احتفالات عيد الفطر المبارك الذي تنظمه أمانة منطقة الرياض. ويبلغ إجمالي الفعاليات 220 فعالية موزعة على 30 موقعًا في مختلف أنحاء مدينة الرياض.