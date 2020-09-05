بنجلاديش.. مقتل 13 حرقاً أثناء الصلاة في مسجد

إصابة 30 معظمهم في حالة حرجة

قُتل 13 مصلياً وأصيب 30 آخرون، في انفجار خط أنابيب غاز بالقرب من مسجد في بنجلاديش، بحسب ما أفاد مسؤولون، اليوم السبت.

وبين منسق وحدة الحروق سامانتا لال سن، أن 13 شخصاً أحدهم طفل توفوا بعد إصابتهم بحروق.

وأضاف أن عدد القتلى قد يرتفع؛ نظراً لأن الكثير من المصابين في حالة حرجة.

ويشتبه مسؤولو الإطفاء أن الانفجار نتج عن تسرب في خط الأنابيب قرب مسجد في منطقة نارايانجانج خارج العاصمة داكا، وفقاً لـ "رويترز".

ونُقل العشرات إلى مستشفى حكومي متخصص في علاج الحروق وجراحات التجميل في داكا، معظمهم مصاب بحروق بالغة.

وبدأت السلطات التحقيق في ملابسات الحادث.