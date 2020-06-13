الخطوط السعودية: الرحلات الدولية معلقة إلى إشعار آخر

المسموح بها لعودة المقيمين المغادرين والمقدمين على "عودة"

أكدت الخطوط السعودية أن جميع الرحلات الدولية مازالت معلقة حتى إشعار آخر.



وقالت "الخطوط" عبر حسابها الرسمي على "تويتر": الرحلات الدولية المسموح بها في الوقت الحالي هي فقط رحلات عودة المقيمين المغادرين للمملكة العربية السعودية والمقدمين على منصة عودة.